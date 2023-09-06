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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الصومال يطالب وزراء الخارجية العرب بدعم بلاده عسكريا لمساعدته بمواجهة الإرهاب

السفير الياس شيخ
السفير الياس شيخ عمر أبو بكر

اطلع السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، وزراء الخارجية العرب اليوم على تفاصيل تطورات الأوضاع في الصومال في ظل الحرب الشاملة التي يقودها الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود.

وأشاد الوزراء بجهود الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في الحرب التي يقودها ضد جماعات الظلام الارهابية في الصومال، خاصة بعد زيارته إلى مدينة «محاس» للإشراف على العمليات العسكرية بنفسه مرتديا الزي العسكري .

جاء ذلك خلال ترؤس السفير الياس شيخ عمر أبو بكر وفد الصومال المشارك في أعمال الدورة ١٦٠ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت اليوم الأربعاء الموافق: 06 سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .

وأكد مندوب الصومال، على أهمية الاجتماع الذي انعقد في ظل تحديات غير مسبوقة ، مشيرا إلى أنه طالب الوزراء العرب بتقديم المزيد من الدعم للصومال وخاصة في المجال العسكري في ظل الحرب الضروس ضد الارهاب، خاصة بعد انسحاب القوات الافريقية "اتميس" من الصومال، وهو الامر الذي يتطلب وقوف الاشقاء العرب صفا واحدا لدعم الصومال لتجاوز هذه المرحلة المهمة من تاريخه، منوها بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الصومالية ضد جماعة الشباب الارهابية.

وأضاف مندوب الصومال أن الاجتماع الوزاري تناول سبل دعم الصومال حيث تم التأكيد على دعم الجهود والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب كما تم التأكيد على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً ، ودعوة الدول العربية إلى تقديم الدعم المادي والفني لدعم قدرات المؤسسات الحكومية لاستكمال عملية بناء الدولة والسلام والأمن والاستقرار.

كما دعا مندوب الصومال الوزراء العرب لتعزيز التعاون العربي في مواجهة الجفاف في الصومال وتعزيز قدرة الشعب الصومالي على الصمود وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار والنماء الذي يتطلع اليه الشعب الصومالي .

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