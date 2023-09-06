ورجعنا لوجع القلب ويا سفينة.. أحدث أغنيات حمزة نمرة على اليوتيوب

طرح المطرب حمزة نمرة أغنيتين جديدتين عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ضمن ألبومه الأخير رايق.



أغنية ورجعنا لوجع القلب من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة نمرة ومن توزيع Apostolis Mallias.





أما أغنية ياسفينة من كلمات محمود فاروق أيضا ومن ألحان حمزة أيضا أما التوزيع لكريم عبد الوهاب.





جولة غنائية لحمزة نمرة

ينطلق الفنان حمزة نمرة في جولة حفلات غنائية عالمية احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "رايق".

ويبدأ نمرة رحلته الجماهيرية من العاصمة الأمريكية واشنطن بحفل مساء 8 سبتمبر المقبل، وينتقل بعدها بيوم بإطلالة غنائية في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية وصولا لليوم الثالث بحفل في ولاية شيكاغو.

ويشد حمزة نمرة رحاله من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، بحفل مميز في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، مرورا بعدها بيوم بمدينة اوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

تفاصيل أغنية ياعالم كدابة

وكان قد طرح حمزة نمرة مؤخرا أغنيته الجديدة يا عالم كدابة من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع ومكساچ عمرو الخضري أما الجيتار لمصطفى نصر وصولو اورج لمحمود شاهي.