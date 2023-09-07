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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

صدى البلد



 

شاركت الفنانة نانسي عجرم ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام ، بمجموعه من الصور لها من احدث ظهور لهارفقةبناتها .


 

وتالقت نانسي عجرم ، باطلالة انيقة ومميزة مرتدية سوت رياضى  و هو ما كشف عن اناقتها و نسقت معه نضارة شمس سوداء.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها مبلل منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز نانسي عجرم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد نانسي عجرم ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.


 

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IMG_1245
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الفنانة نانسى عجرم برفقة بناته نانسي عجرم نانسي

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