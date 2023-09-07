شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي المصاب من المشاركة في السوبر الأفريقي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن الثنائي محمود متولي، وعمرو السولية، لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأكد غيابهما عن مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال “شوبير” خلال برنامجه ملعب أون تايم: عمرو السولية تأكد غيابه عن مباراة السوبر الأفريقي، ولا يزال يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف: محمود متولي انضم له هو الآخر، بعد إصابته في معسكر النمسا بتمزق في العضلة الخلفية، ولن يلحق بمباراة السوبر الإفريقي أيضًا.

وأتم شوبير: من الممكن أن يرافق الثنائي بعثة النادي الأهلي في السعودية، لمباراة السوبر الأفريقي، لأن تفكير مارسيل كولر المدير الفني للفريق، هو تجهيز جميع اللاعبين بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهه الموسم المقبل.

ويعاني عمرو السولية من إصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها في آخر الموسم الماضي، ولا يزال يقضي فترة تأهيل منذ بداية فترة إعداد النادي الأهلي للموسم الجديد.

على الجانب الآخر، يتعرض محمود متولي لإصابة جديدة في العضلة الخلفية، خلال معسكر النادي الأهلي في النمسا استعدادًا لبدء الموسم الجديد، والذي سيستهله الفريق الأحمر بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وتحدّد يوم 15 سبتمبر الجاري، موعدًا لمباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة المنقضية، واتحاد العاصمة المتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.