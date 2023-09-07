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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرتضى منصور برئ من شطب عضوية حسن شحاتة من الزمالك.. تفاصيل

مرتضى منصور
مرتضى منصور

يتصدر اسم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الأخيرة، وذلك بعد حديث الكابتن فاروق جعفر نجم الزمالك السابق و منتخب مصر، عنه بسبب شطب عضوية الكابتن حسن شحاتة، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، من نادي الزمالك، وكذلك تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

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براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

أكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن عضوية الكابتن حسن شحاتة لاعب الزمالك ومنتخب مصر، لم تحذف أو تلغى من نادي الزمالك.

وأضاف فاروق جعفر، خلال مداخلة له على قناة الحدث اليوم، أن ما ينشر بشأن إلغاء عضوية حسن شحاتة من قبل المستشار مرتضى منصور، أمر غير صحيح، موضحًا أن هذا الأمر على مسئوليته الشخصية.

رسالة إلى حسن شحاتة

ولفت جعفر إلي أن هناك موقفا يريد الحديث عنه وهو قيام أحمد مرتضى منصور، بالحديث مع الكابتن حسن شحاتة أمس، وقال له بكل احترام: “أبويا لم يقم بشطب عضويتك من نادي الزمالك، وأن أحدا لا يستطيع شطب عضوية حسن شحاتة من نادي الزمالك”.

وأشار جعفر إلي أن هذا الموقف أثبت براءة المستشار مرتضى منصور، معلقًا: “بقول شهادة حق أمام الجميع”.

 

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