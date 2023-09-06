نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

كشف الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أنه تواجد مع الكابتن حسن شحاتة، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع رموز الزمالك، من أجل استقرار المرشحين في انتخابات الزمالك من اللاعبين.

وقال الكابتن فاروق جعفر، على قناة “الحدث اليوم”، إنه “أثناء السير مع حسن شحاتة، لاحظ شخصا يجري خلفهما، وتبين أنه أحمد مرتضى منصور".

وأضاف أن “نجل مرتضى تحدث مع الكابتن حسن شحاتة، بكل حب وود، وقال له: أنت رمز كبير يا كابتن حسن، وأن والدي لن ولم يقم بشطب اسمك من عضوية نادي الزمالك”.

وتابع: “الكثير يقول إن مرتضى منصور هو من شطب اسم حسن شحاتة من عضوية نادي الزمالك، ولكن بعد حديث نجل مرتضى، تبين أن رئيس الزمالك السابق مرتضى، لم يشطب مرتضى منصور”.

وأشار إلى أن الكابتن حسن شحاتة، استقبل كلام أحمد مرتضى، بكل صدق، ورضاء، وكان هناك حديث بين أب ونجله، وأنه تأكد أن عضوية الكابتن حسن شحاتة، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، لن تحذف أو تلغى من نادي الزمالك.

وأكد الكابتن فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن جميع نجوم الزمالك، عليهم محو أي خلافات، والتركيز على مصلحة نادي الزمالك، بعد المشكلات التي تعرض لها النادي في الفترة الأخيرة، وقبل الانتخابات الخاصة برئاسة نادي الزمالك.

وقال: "نجوم الزمالك عليهم عدم محاربة بعض، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رئيس لـ نادي الزمالك، من اللاعبين".

وشدد على أنه يرفض أي لاعب ورمز من رموز الزمالك، يقوم بمصافحة الآخرين في اجتماع رموز الزمالك، وبعد ذلك يخرج على القنوات يتحدث بطريقة غير مقبولة.

وأشار إلي أن محبي الزمالك عليهم العمل من أجل أن يقف الزمالك مرة أخرى، مؤكدًا أن الزمالك يعاني من مشكلات مادية، وتابع: "اللي بيجيب فلوس لجميع الألعاب الأخرى، هي كرة القدم".

