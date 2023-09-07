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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

عادات خاطئة يمكن
عادات خاطئة يمكن أن تسرع الإصابة بالزهايمر والشيخوخة وأمراض

يقع الكثير من الأشخاص فى بعض العادات الخاطئة والأغلبية وهذه العادات تسبب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة فى المستقبل ، لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن تسرع الإصابة بألزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب من بين هذه العادات:

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عادات خاطئة يمكن أن تسرع الإصابة بالزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب

عادات خاطئة يمكن أن تسرع الإصابة بالزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب

التدخين: يعتبر التدخين أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وتشير الدراسات أيضًا إلى أنه يمكن أن يزيد من خطر الزهايمر وتدهور الوظائف العقلية.

انعدام النشاط البدني: قلة ممارسة النشاط البدني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشيخوخة السريعة. النشاط البدني المنتظم يساعد على تعزيز الصحة القلبية والعقلية ويحسن الدورة الدموية.

التغذية غير الصحية: تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول العالي يمكن أن يزيد من خطر أمراض القلب ويؤثر على الصحة العامة. تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في الوقاية من هذه الأمراض وتأخير الشيخوخة.

قلة النوم وسوء النوم: عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم الجيد وسوء النوم المستمر قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالزهايمر وتدهور الوظائف العقلية. يجب السعي للحصول على نوم جيد ومنتظم للحفاظ على صحة الدماغ والقلب.

التوتر والضغوط النفسية: التوتر المستمر والضغوط النفسية يمكن أن تزيد من خطر أمراض القلب وتسرع عملية الشيخوخة السريعة. يجب العمل على إدارة التوتر واستخدام تقنيات الاسترخاء للحفاظ على صحة القلب والعقل.

قلة التحفيز العقلي: قد يؤدي قلة التحفيز العقلي والنشاطات المعرفية إلى زيادة خطر الزهايمر وتدهور الوظائف العقلية. من المهم ممارسة الأنشطة المعرفية مثل حل الألغاز والقراءة وتعلم أشياء جديدة لتحفيز العقل والحفاظ على صحته.

استخدام المخدرات والكحول: استخدام المخدرات والكحول بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة العامة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشيخوخة السريعة. يجب تجنب تعاطي المخدرات وتقليل استهلاك الكحول إلى حد معقول للحفاظ على الصحة العامة.

هذه بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن تسرع الإصابة بالزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب. من الضروري تجنب هذه العادات واعتماد نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد، وإدارة التوتر، والتحفيز العقلي، وتجنب التدخين واستخدام المخدرات والكحول بشكل مفرط.

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