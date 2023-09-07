روان بن حسين الكويتية تخطف قلوب جمهورها بإطلالة جديدة

تحرص الفنانة الكويتيه روان بن حسين على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت روان بإطلالة إنثوية، حيث ارتدت بدلة فورمال بالون الاسود الجذاب أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات منالمكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.





يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتهاالرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.