نيويورك تايمز: واشنطن سترسل قريبًا دفعة جديدة من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، إن سلطات الولايات المتحدة تعتزم قريبًا تسليم دفعة أخرى جديدة من الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا.



وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد شهرين من إرسال الدفعة الأولى من الذخائر العنقودية، لإرسال المزيد منها إلى أوكرانيا، حسبما قالت نيويورك تايمز.



ونقلت الصحيفة عن المسئولين الأمريكيين، أن الولايات المتحدة تعتزم "ضمان عدم نفاد الذخيرة لدى أوكرانيا".

كانت قد قالت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، إن حزمة مساعدات عسكرية الجديدة لـ أوكرانيا لا تشمل الذخائر العنقودية.

وأضافت سينج في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بما إذا كانت هناك أي ذخائر عنقودية متضمنة في حزمة المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا الـ 45، فلم تشمل المساعدات هذه الأسلحة".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 250 مليون دولار لـ أوكرانيا.