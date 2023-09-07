أنظمة إجرامية|بيان شديد اللهجة من السفارة الروسية بالقاهرة على زيارة بلينكن لأوكرانيا

علّقت السفارة الروسية في القاهرة اليوم علي زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة عبر بيان رسمي لها علي موقع “إكس”: "أصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي زار كييف، تعليماته للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمواصلة الهجوم الدموي الأحمق ووعد بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية وقذائف اليورانيوم المنضب على وجه السرعة لقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الروسي".

وتابعت السفارة: "وتبذل واشنطن قصارى جهدها لإطالة أمد الأعمال العدائية، دون تجنيب الجنود الأوكرانيين، وقد شرعت في كشف التلوث الإشعاعي عن الأراضي الروسية التي يجري فيها القتال.. كلا النظامين الإجراميين ـ كييف وواشنطن ـ سوف يجيبان حتمًا أمام محكمة التاريخ".

كان قد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سوف تدافع عن أوكرانيا حتى تحقق النصر.

وقال “بلينكن” في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا أن رأى في أوكرانيا قصة شعب يجب أن يفخر بما قدّمه من تضحيات.

ولفت “بلينكن” إلى أن الألغام منتشرة في نحو 30% من أراضي أوكرانيا وسنواصل تقديم الدعم ضد الحرب الروسية.