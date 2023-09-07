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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالرابط.. فتح باب التنسيق للناجحين في الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

بدأ اليوم، فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م، من صباح اليوم الخميس الموافق  7 من سبتمبر 2023م، وحتى مساء الثلاثاء الموافق  12 من سبتمبر الجاري.

فتح باب التنسيق للناجحين في الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

وقال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن باب تسجيل الرغبات متاح من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أيضًا؛ حرصًا على مصلحتهم خلال تلك الفترة التي تبدأ من اليوم الخميس وتستمر حتى مساء الثلاثاء القادم أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي  - الشعبة الإسلامية).

ووجه نائب رئيس الجامعة  أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم رابط التنسيق هنا 

رسميا.. انطلاق رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة

تكريم أوائل الشهادات الأزهرية بشمال سيناء

نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بنسبة نجاح 70.36%

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2022/2023م‎.‎

وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71% ، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63 %، بنسبة نجاح عامة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة الجامعية، كما تقدم  بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بدوريها الأول والثاني، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، وهذا رابط النتيجة هنا

اعتماد نتيجة الدور الثانى لـ إعدادية وثانوية معاهد البعوث بالأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الأحد الماضي، بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

وبلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول للشهادة الإعدادية 53.34%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية 65.63%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 84.5%.

فيما بلغت النسبة العامة للنجاح في الدور الأول لثانوية البعوث الإسلامية 57.64%، والنسبة العامة للنجاح في الدور الثاني لثانوية البعوث الإسلامية 72.31%، لتبلغ النسبة العامة للنجاح في الدورين 88.77%.

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