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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فهيم: أحب إتقان كل شخصية أقدمها وأصل لأبعد نقطة بها

محمد فهيم
محمد فهيم

أكد الفنان محمد فهيم أنه يحرص على  أن يتقن كل شخصية يقوم بتجسيدها في أى عمل فني.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:" أحب أن أصل لأبعد نقطة في الشخصية وأتقنها ومن المواقف التي حضرتني الأن أنني أثناء تصوير عملة نادرة كنت متواجد في الأقصر وأعتقد أهل البلد انني من الصعيد".

وعلى جانب آخر الفنان محمد فهيم راد أن يجسد شخصية تشارلي تشابلن بكل مصداقية من خلال العرض المسرحي الذي يعرض حاليا في أحد المسارح المشهورة في أكتوبر ويحمل اسم "تشارلي".

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

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وقال "فهيم" في تصريحات لـ صدى البلد:" قرأت كثيرا وتدربت حتى أصل لشخصية تشارلي دون مكياج ولهذا أخذ مني التحضير شهورا كثيرة، فالأمر لم يكن سهلا ولكن بالنهاية خرجت الشخصية بالشكل المطلوب.

العرض المسرحي الفنان محمد فهيم تشارلي تشابلن رانيا محمود ياسين محمود ياسين

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