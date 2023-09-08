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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيكي باديري .. عرض أفريقي يناقش فكرة السلطة الذكورية على خشبة التجريبي

صدى البلد

على خشبة المسرح القومي، قُدم العرض الكونغولي الزامبي البلجيكى المشترك "Neci Padiri - نيكي باديري" وهي من تأليف وإخراج مايكل فابريس ديسانكا كابيا، وهو عرض يناقش مفهوم السلطة الذكورية وسطوتها على العالم سواء اجتماعيًا أو سياسيًا أو حتى دينيًا، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

والعرض يتطرق إلى مفهوم فلسفي حول هل العالم يحكمه الرجال فقط؟، هل خلق العالم من أجل سطوة الرجل؟، وينطلق العرض من تاريخ المقاومة في التاريخ الحديث في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ينطلق منها الكاتب ويتساءل كيف تحدث التاريخ عن بطولات الرجال فقط؟ ألم تكن هناك بطلات في هذه القصة؟

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على خشبة المسرح، تتكون أوركسترا صوفية مسيحية من أربعة موسيقيين غير مألوفين، منزعجين من الرؤية الذكورية الموصوفة في الكتاب المقدس، لا توافق المرأة الوحيدة في المجموعة، لكن القانون يأتي ليصادق على النظام الأبوي كجدار مؤسسي للجدران المادية التي قسمت العالم ومليارات من الجدران النفسية الأخرى التي تمنع الإنسان من القيام بالرحلة نحو الإنسان، لذا فهي تمر من عنق الوجوه الأنثوية التاريخية والتوراتية الأخرى من أجل تأكيد نفسها في مجموعة يغلب عليها الذكور، لتأسيس نظام جديد.

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