عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ختامه بساعات.. تعرف على تفاصيل حفل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

صدى البلد

يستدل الستار اليوم على الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، حيث يقام حفل ختام المهرجان في تمام الساعة الثامنة مساء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب من ضيوف المهرجان، وتنقل قناة الحياة فعاليات الحفل.

ومن المقرر أن تقدم النجمة نورهان حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان لهذا العام، وسيكون مفاجأة الحفل النجم الكبير محمود حميدة، والذي يُقدم عرضا قصيرا مدته 7 دقائق، عن التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار "حميدة" باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام "التجريبي" تقديرا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

رئيس مهرجان القاهرة التجريبي يتابع عددا من العروض المسرحية

ويشارك في عرض الختام الفنانون: تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي.

ويلي عرض الافتتاح، كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ثم كلمة رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران، ثم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة الثلاثين للمهرجان، ثم توصيات لجنة التحكيم وإعلان الجوائز، حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيس المهرجان بتسليم الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين.

يهدف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لإعادة قراءة المشهد التجريبي المسرحي في الوطن العربي والعالم، والكشف عن الجماليات التي رسخها والأشكال التي تبناها ومناقشتها وتبيان إيجابياتها وسلبياتها، لذلك في هذه الدورة لن نتحدث عن التجريب بصيغة الجمع بل هناك تجريبيات تختلف باختلاف التنوع الخلاق داخل ثقافتنا العالمية، وانطلقت الدورة الثلاثين من المهرجان لقراءة المشهد التجريبي من مفهوم الجغرافيا الثقافية والتي تهتم بدراسة الثقافة من منظور الأوضاع الحياتية واستكشاف تجربة المكان الذي يحتضن الثقافة.

أبناء المسرح المصري التجربة الإنسانية الأوبرا المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

ترشيحاتنا

أحدهما مصري.. الإمارات تعلن سقوط هليكوبتر في البحر على متنها طيارين

فتح باب التحويلات بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس

طيارو إل عال يرفضون نقل نتنياهو إلى نيويورك

10 ضحايا وإصابة 3 أخرين بانفجار غاز في منغوليا الداخلية

حدث ليلا| مفاجأة بشأن الطقس وإعصار المتوسط.. حقيقة اختناق ركاب طائرة شرم الشيخ.. مفاجأة بتقرير الوطنية للإعلام عن مرتضي منصور

بالقانون .. حوافز ممنوحة للأنشطة الصناعية وشروط آليات التمتع بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ