عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائه مع ديميتريس كايريديس

السفير عمر عامر: نطور استراتيجية قوية مع اليونان ولعب دور فاعل مع الاتحاد الأوروبي

لقاء سفير مصر بأثينا
لقاء سفير مصر بأثينا مع وزير الهجرة اليوناني

اتفقت مصر واليونان على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية بتوفير جميع الضمانات اللازمة للعمالة المصرية في الدولة الصديقة بما يحفظ حقوق المصريين في إطار الاتفاق الثنائي الناجح بين البلدين.

وتبرز أهمية مجال الاستفادة من العمالة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بشأن التعاون في مجال شئون المغتربين، في أكتوبر عام 2021، وما تلاها بعام حيث اتفاقية التعاون في مجال العمالة الموسمية في سبتمبر 2022

وفي جميع المناسبات واللقاءات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، يتم التأكيد على ما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية في اليونان.

وفي هذا الإطار، اللقاء الذي جمع السفير المصري في اثينا، السفير السفير عمر عامر سفير مصر بأثينا ، مع وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كايريديس؛ حيث تم الاتفاق أيضا على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كافة الضمانات اللازمة للعمالة المصرية بما يحافظ على حقوق المصريين.

 وعقب اللقاء الذي جمعه بوزير الهجرة، أكد السفير عمر عامر، الأهمية التي توليها مصر؛ لتسوية أوضاع أبناء الجالية المصرية وتقنين إقامتهم بما يوفر لهم فرص العمل، وفقاً للقواعد والقوانين الوطنية، مشددا على حرص السفارة للعمل على ذلك.

سامح شكري: مصر ملتزمة بدعم دور الأمم المتحدة فى تسوية الأزمة اليمنية

شكري لـ CNN: قمة جوار السودان أنشأت آلية وزارية أكثر تأثيرًا للتشاور لإيجاد حلول

وأشاد السفير عمر عامر، بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، وما تتمتع به من خصوصية، وما يربطهما من علاقات استراتيجية في المقام الأول، والتي يتم العمل حاليا على توسيع نطاقها بين البلدين سياسياً واقتصادياً وتجارياً، مؤكدا استمرار التنسيق المشترك، والتشاور بين القاهرة وأثينا في شتى المجالات الأخرى، وتناول جميع الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وقال سفير مصر في اليونان وفقا لتصريحات نشرها “صدى البلد” إن الارتباط التاريخي والثقافي بين مصر واليونان، ووحدة الرؤى والمصلحة المشتركة في ضمان أمن واستقرار منطقة المتوسط، يعتبر أحد دعائم العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وأضاف أن مصر واليونان طورتا شراكة إستراتيجية حيوية تبني على الارتباط الثقافي والتاريخي بين البلدين، وتتأكد وفقا للمصالح الحيوية المشتركة في الأمن والتنمية، فضلا عما يشترك فيه البلدان حيث الهدف المتمثل في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع أنه في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تسنح فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي في مجالات جديدة،مشيرا إلى توقيع عشرات الاتفاقيات التي تغطي مجالات التعاون الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والسياحة.

كما لفت السفير عمر عامر إلى أن من الأمثلة البارزة بشكل خاص على حيوية العلاقات المصرية اليونانية الاتفاقية الأخيرة بشأن العمال الموسميين في المجال الزراعي، والتي من خلالها سيساعد حوالي 5000 عامل مصري في سد الفجوة في هذا القطاع في اليونان.

وخلال اللقاء بين سفير مصرفي أثينا ووزير الهجرة اليوناني، جرى مناقشة تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي، وأهمية التنسيق المشترك؛ لتفادي اي حوادث مماثلة مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين المصريين.

ويأتي اتفاق العمالة الموسمية بين مصر واليونان، إضافة للعديد من الاتفاقات الأخرى التي تسمح بصور من التقارب المتعدد بين البلدين وتسهم ايضا في تحقيق اتفاقات تساهم في الحد من ظواهر الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها اليونان ودول الاتحاد الاوروبي، وهو ما يمكن القاهرة من لعب دور الشريك الفاعل مع دول الاتحاد الاوروبي من اتخاذ خطوات ثنائية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين بما يسهم في تطبيق مثل هذا التعاون بين مصر وعدد آخر من الدول المتأثرة سلبًا بالهجرة غير الشرعية.  

اتفاق العمالة الموسمية مصر وقبرص واليونان السفير عمر عامر سفير مصر بأثينا ديميتريس كايريديس وزير الهجرة اليوناني العلاقات المصرية اليونانية اليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

3 سنوات وعلاقتنا سرية ..مفاجأة غير سعيدة للمتهم بانتهاك جسد فتاة عين شمس

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

أتوسل لمسئولي الدولة وضع حلول |رجاء خاص من نجم سابق بشأن الزمالك

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الياباني في أول زيارة للقاهرة| تقرير

شكري: الإبقاء على مساهمات الأونروا ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة

قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ينشئ مقره الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة

السفير أحمد أبوزيد يلقى محاضرة عن تأثير البرلمانات على قرارات السياسة الخارجية

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

سفير مصر في لشبونة يبحث مع وزير الصحة البرتغالي تطور العلاقات

حوافز وإعفاءات ضريبية.. سفارة مصر في بكين تنظم منتدى الأعمال والاستثمار

ترشيحاتنا

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

السفير عمر عامر: نطور استراتيجية قوية مع اليونان ولعب دور فاعل مع الاتحاد الأوروبي

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم 8-9-2023

اكتشاف مخلوق مرعب وجديد بـ قاع المحيط قبالة ألاسكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ