سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن أول قراراته حال فوزه برئاسة النادي خلال الانتخابات المقبلة.

وأكد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أن قراراه هو سيكون بشأن فريق الكرة وضمان استقرار اللاعبين وحصول الجميع على مستحقاته المالية.

وأضاف سليمان أن الصفقة الأولي للفريق هي الحفاظ علي قوام الفريق الأساسي مشددا أن الفريق يمتلك عناصر أساسية مثل فتوح و زيزو وشيكابالا وبقائهم أمر ضروري.

وأكد أن هدفه الأساسي هو خدمة الزمالك مشددا أن المناصب لا تعنيه ولكن الزمالك و مصلحته هما الهدف الأساسي.