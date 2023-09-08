حركة نزوح كثيفة.. اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة

يشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الفلسطيني والمجموعات التكفيرية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن "المجموعات التكفيرية في المخيم تحاول افشال الاتفاق الذي توصلت إليه هيئة العمل الفلسطيني المشترك باخلاء المدارس من خلال الهجوم على المقرات التابعة لحركة فتح، وتمكنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني بصد وافشال هجوم نفذته العصابات التكفيرية على المقرات التابعة لحركة فتح".

ونفى الإعلام الفلسطيني الانباء التي تحدثت عن "سقوط جرحى وشهداء في صفوف الأمن الوطني الفلسطيني وحركة فتح" وقالت "ننوه أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، مقاتلونا يصدون الإرهاب في عين الحلوة بسواعد الرجال ولا إصابات في صفوفنا".



