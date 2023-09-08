أردوغان يتوجه إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، البلاد متوجها إلى الهند للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين والتي ستنعقد السبت.

ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول التركية للأنباء، فإن غادرت طائرة الرئيس من مطار أسن بوجا الدولي بالعاصمة أنقرة، وكان في وداعه نائبه جودت يلماز، ونائب والي أنقرة عبد الله دولك، ومسؤولون آخرون.

يرافق الرئيس في زيارته كل من وزيري؛ الخارجية هاكان فيدان والخزانة والمالية محمد شيمشك، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومستشار الرئيس عاكف تشاغاطاي، وعدد من المسؤولين.

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان القضايا المتعلقة بمكافحة تغير المناخ مع نظرائه في القمة التي تعقد بالهند في 9 و10 سبتمبر، كما سيشرح أردوغان للقادة المشاركين الخطوات التي اتخذتها تركيا فيما يخص تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم على هامش القمة.

ومن المتوقع أن تناقش القمة حزمة قضايا عالمية ملحة، في ظل شكوك بشأن وحدة الكتلة حول ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ.