خطبة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس| الدكتور نوح العيسوي: حياة سيدنا النبي كلها لله .. اقتدوا بالرسول في حاله مع ربه تنالوا رعاية المولى عز وجل

خطبة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس

الدكتور نوح العيسوي يلقيها ويؤكد:

حياة النبي كانت كلها لله وأكثر الناس إقبالا على خالقه

النبي كان يعبد الله بإخلاص شكرا ووفاءا لربه

اقتدوا بالنبي في حاله مع ربه يشملكم المولى تعالى برعايته



ألقى الدكتور نوح العيسوي، خطبة الجمعة اليوم، الموافق 8 سبتمبر، 23 من صفر لعام 1445 هجرية، متحدثا في خطبة الجمعة عن موضوع “حال النبي مع ربه”.

وقال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن حياة الرسول الكريم كانت كلها لله وفي الله وبالله، حياة كلها نقاء وصفاء وصدق وإخلاص ووفاء لله رب العالمين.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، متحدثا في موضوع الخطبة عن "حال الرسول مع ربه"، أن النبي الكريم أخلص لله فاصطفاه الله، وصدق مع الله فاجتباه الله، فر إلى الله فهداه الله، استأنس بالله، فكفاه الله ووقاه.

وأشار إلى أن المتأمل في حياة نبينا مع ربه، يجد أن النبي كان أكثر الناس إقبالا على الله، وكان أشد الناس حبا لله، وكان أعظم الناس خشية لله، فهو -صلى الله عليه وسلم- القائل (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فكانت حركاته وسكناته خالصة لله، فكان أعبد الناس لربه.

وتابع: كان النبي الكريم يعبد الله في ليله ونهاره يعبد الله في صباحه ومساءه، يعبد الله في خلوته امتثالا لأمر ربه (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ).

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم كان خير ممتثل لأمر ربه في جميع أحواله، فكان يعبد الله بشوق وحب خالص لله عزوجل.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، متحدثا في موضوع الخطبة عن "حال الرسول مع ربه"، أن النبي قال في حديثه الشريف (جعلت قرة عيني في الصلاة) فإذا ما كان وقت الصلاة، تشوق إليها وحن لها وقال لمؤذنه بلال (أرحنا بها يا بلال).

ولما أمره الله عزوجل بقيام الله، في سورة المزمل ( قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا ) واظب النبي على قيام الليل حبا لله وأنسا لمناجاة ربه وشكرا على نعمائه ووفاءا لحقه.

وتابع: واظب النبي على قيام الليل، حتى تورمت قدماه، فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها مشفقة عليه (يا رسول الله ، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا).

وبلغ بالنبي الأدب مع ربه، أنه كان يظل صائما، ولما اقتدى به الصحابة، نهاهم عن ذلك رحمة وشفقة بهم.

قال الدكتور نوح العيسوي، خطيب الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس، إن النبي صلى الله عليه وسلم في حاله مع ربه مواصلًا الصيام قربًا لله، كان يظل دائمًا في التقرب والطاعة، وحينما اقتدى به أصحابه في مواصلة الصيام نهاهم رحمة بهم وشفقة بهم.

ولفت خطيب الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس تحت عنوان: "حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه"، من خلال خطبة الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس بمدينة القاهرة، في حضور وفود مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: علينا تدارس سيرته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وليكن لنا صلوات الله وسلامه عليه في حالته الأسوة والقدوة حتى يشملنا المولى تعالى برعايته.

وتابع خطيب الجمعة بمسجد الظاهر بيبرس: المتدبر لسيرته وحاله صلى الله عليه وسلم يجد أنه صلى الله كان مع ربه بقلبه ولسانه وجوارحه، قلبًا نابضًا بحب الله ولسانًا رطبًا بذكره سبحانه، لا يغفل عن ذكر ربه طرفة عين، امتثالًا لأمر الله تعالى : «وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ (205)».