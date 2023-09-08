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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في اليوم الدولي لمحو الأمية..

مجلس حكماء المسلمين: التعليم حق لكل إنسان لبناء مجتمعات أكثر سلامًا وعدلًا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ التعليم حق لكل إنسانٍ؛ لبناء مجتمعات أكثر سلامًا وعدلًا واستدامةً، مشيرًا إلى أن الله- عز وجل- خلق الله الإنسان، وزوَّده بأدوات العلم والمعرفة، وهي “السمع، والبصر، والعقل” التي يجب توظيفها لخدمة الإنسانية.

اليوم الدولي لمحو الأمية

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له، بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 8 سبتمبر من كل عام،: إنَّ الإسلام دين العلم، فأول آية نزلتْ من القرآن تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم قال- تعالى-: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}، كما جعل الإسلام طلبَ العلم طريقًا إلى الجنة، ففي الحديث الشريف: «مَن سلَكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سهَّلَ الله له به طريقًا إلى الجنَّة» (رواه مسلم).

الأزهر في اليوم الدولي لمحو الأمية: لن ندخر جهدا لأداء رسالتنا التعليمية

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وشدد مجلس حكماء المسلمين، على ضرورة العمل؛ من أجل التَّذكير بأهمية محو الأمية، باعتبارها حقًّا من حقوق الإنسان، ووسيلةً مهمةً لنهضة المجتمعات وتقدمها ورخائها، وتكريم كل مَن يتفانون من أجل نشر نور العلم والقضاء على ظلام الجهل والأمية، وتوفير فرص التعليم المناسبة لجميع البشر على اختلافهم وتنوعهم.

وأشار مجلس حكماء المسلمين، إلى أنه يبذل- برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف- جهودًا كبيرةً؛ لمحو الأمية الفكرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف؛ من خلال الإصدارات المتنوعة لدار الحكماء للنشر، والتي تزيد عن 165 إصدارًا؛ بهدف نشر صحيح الدين، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

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