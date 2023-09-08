جامعة حلوان تطلق أسبوع الشباب الثالث عشر.. فيديو

تسلم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر؛ وذلك عقب عودتها ومرورها بالجامعات المصرية، وعقب ذلك تم إطلاق ماراثون رياضي، شارك فيه طلاب الجامعة؛ إيذانا ببدء فعاليات الأسبوع، والذي يعقد من 8 إلى 14 سبتمبر.

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ويعد الهدف من انتقال شعلة الأسبوع؛ هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج للأسبوع، وزيادة الوعي به، وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

وكانت شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية، قد انتقلت عبر جامعات “أسيوط، المنيا، الزقازيق، قناة السويس، القاهرة، المنوفية، المنصورة، كفر الشيخ”.