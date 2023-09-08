مختار الغباشي: مجموعة العشرين تمتلك 85% من الناتج المحلي العالمي

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مجموعة العشرين تمتلك نسبة كبيرة تصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، على أهمية مشاركة مصر في هذه المجموعة التي تسيطر على نسبة تصل إلى 75% من حجم التجارة العالمية.

وفيما يتعلق بدعوة الهند لمصر للمشاركة في قمة العشرين، أكد غباشي أن هذه الدعوة تعكس التقدير العالي للزعامة المصرية في المنطقة، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر والهند لها تاريخ طويل ومميز.