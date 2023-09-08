زد 2009 يهزم الأهلي في أولى مباريات دوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009، على فريق النادي الأهلي، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري الجمهورية، والتي أقيمت على ملعب الأهلي، تحت قيادة شادي هشام المدير الفني للفريق.

أحرز هدف الفوز لفريق زد، اللاعب السيد محمد.

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين على توجيه الشكر للاعبين والجهاز الفني على الأداء اليوم، والفوز، وطالبهم بضرورة الاستمرار لحصد البطولة .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق لنادي زد

دكتور شادي هشام مديرا فنيا

أحمد على مدربا عاما

عمر أبو السعود مدربا

محمد إبراهيم مدربا للحراس

أحمد هندي إداريا

محلل فني إيهاب الدجوي

مسؤول مهمات شهاب احمد