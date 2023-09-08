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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. انفجار قنبلة يدوية بمخيم عين الحلوة

قنبلة يدوية
قنبلة يدوية

 
أفادت صحيفة لبنان 24 بإنفجار قنبلة يدوية داخل مُخيم عين الحلوة وسط هدوءٍ حذر على مختلف محاور الإشتباكات.

وكان مراسل قناة الحدث بأن مخيم عين الحلوة الذي يقع جنوب لبنان يشهد حالة من الهدوء الحذر منذ ساعتين.

وأشار مصدر عسكري لبناني الي أن الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة أسفرت عن إصابة 39 شخصا حتي الان.  

فيما تعرضت  سيارة إسعاف تابعة للهلال الأخضر لإطلاق النيران عليها في مخيم عين الحلوة  ولكن العناية الإلهية أنقذت طاقم العمل من الموت المحقق.

وبحسب صحيفة لبنان 24؛ فقد تم نقل عشرات النازحين من سكان مخيّم عين الحلوة من مسجد الموصلي إلى مدارس صيدا جراء تجدّد الاشتباكات.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين الاسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء منذ مساء الأمس . 

لبنان.. هدوء حذر يسيطر على مخيم عين الحلوة

لبنان.. إصابة 39 شخصا في اشتباكات مخيم عين الحلوة

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