لبنان.. هدوء حذر يسيطر على مخيم عين الحلوة

أفاد مراسل قناة الحدث بأن مخيم عين الحلوة الذي يقع جنوب لبنان يشهد حالة من الهدوء الحذر منذ ساعتين.

وكان مصدر عسكري لبناني قد أشار إلى أن الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة أسفرت عن إصابة 39 شخصا حتي الان.

فيما تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأخضر لإطلاق النيران عليها في مخيم عين الحلوة ولكن العناية الإلهية أنقذت طاقم العمل من الموت المحقق.

وبحسب صحيفة لبنان 24؛ فقد تم نقل عشرات النازحين من سكان مخيّم عين الحلوة من مسجد الموصلي إلى مدارس صيدا جراء تجدّد الاشتباكات.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين الاسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء منذ مساء الأمس .