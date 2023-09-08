لبنان.. إصابة 39 شخصا في اشتباكات مخيم عين الحلوة

أفاد مصدر عسكري لبناني أن الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة أسفرت عن إصابة 39 شخصا حتي الآن.

وكانت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأخضر تعرضت لإطلاق النيران عليها في مخيم عين الحلوة ولكن العناية الإلهية أنقذت طاقم العمل من الموت المحقق.

وبحسب صحيفة لبنان 24؛ فقد سمع أصوت إطلاق نار وقذائف في مخيّم عين الحلوة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل عشرات النازحين من سكان مخيّم عين الحلوة من مسجد الموصلي إلى مدارس صيدا جراء تجدّد الاشتباكات.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء.