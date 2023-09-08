مخيم عين الحلوة.. رصاص الاشتباكات يخترق سيارة إسعاف تابعة للهلال الأخضر

تعرضت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأخضر لإطلاق النيران عليها في مخيم عين الحلوة بلبنان ولكن العناية الإلهية أنقذت طاقم العمل من الموت المحقق.

وبحسب صحيفة لبنان 24؛ فقد سمع أصوات إطلاق نار وقذائف في مخيّم عين الحلوة.

أشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل عشرات النازحين من سكان مخيّم عين الحلوة من مسجد الموصلي إلى مدارس صيدا جراء تجدّد الاشتباكات.

كانت مصادر طبية لبنانية قد أفادت بسقوط 32 جريحا حتى الآن جراء الاشتباكات المسلحة داخل عين الحلوة.

شهد مخيم عين الحلوة حركة نزوح كثيفة من مخيم عين الحلوة عقب اندلاع الاشتباكات وسقوط قذيفة في منطقة الفيلات.

وتصاعدت حدة الاشتباكات بين حركة فتح والناشطين في منطقتي البركسات وبستان القدس ومنطقة الطوارىء.