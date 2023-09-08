سلامة الغذاء : نراقب حركة الصادرات والواردات من منافذنا البحرية والبرية

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تواجد هيئة سلامة الغذاء على الأرض بالفعل في عام 2020، ومن ثم تغير مفهوم الرقابة على الغذاء، من رقابة ومتابعة إلى الاهتمام بسلامة ومأمونية الغذاء، وهو ما حدث في التطور الرقابي من اهتمام وشكل وتاريخ صلاحية إلى معرفة إذا كان المنتج والغذاء غير صالح للاستخدام الآدمي، هل من الممكن أن يكون مصدر للتلوث ويزيد من عرض مرضي وبالتالي يرفع من فاتورة التكلفة العلاجية.

رئيس هيئة سلامة الغذاء يكشف تطورات حول عمل الهيئة

وأضاف "الهوبي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن منظومة الرقابة على الغذاء اختلفت، والهيئة تعمل على مواكبتها في العالم كله، الهيئة مازالت شابة ولكن الخبرات المتراكمة لدى العاملين في الهيئة، جعلته قادر على مواكبة ما يحدث في العالم كله، لافتا إلى أن الجهات الرقابية في العالم تشترط ألا تتعامل مع جهة رقابية واحدة.

وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن أي جهة كانت تدير سواء أمريكية أو أسترالية أو نيوزلاندية تشترط للعمل من خلال جهة واحدة، وتلك الجهة أعطى شرعية للنظام الغذائي الرقابي في مصر أمام الجهات المناظرة لها في العالم.

وأردف، أن أحد مهام الهيئة الـ 16 هي مراقبة حركة الصادر والوارد، ويتم ذلك من خلال المقرات الخاصة بالهيئة في المنافذ البحرية والبرية، فضلا عن الجزء الخاص بالسوق المحلي بدأت الهيئة في الدخول فيه على عدة نقاط.