رئاسة الجمهورية: قمة العشرين تأتي هذا العام في سياق دولي حساس ومليء بالتحديات

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة العشرين G20 تأتي هذا العام في سياق دولي حساس ومليء بالتحديات الكبيرة والغير مسبوقة، لافتا إلى أن هناك تعقيدات سياسية تشمل الأوضاع في أوكرانيا والصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف فهمي خلال مكالمة هاتفية في برنامج "نشرة TeN" على قناة "TeN"، أن هناك تحديات اقتصادية تتمثل في زيادة أسعار الفائدة وأزمة في التمويل العالمي، بالإضافة إلى مشكلات في إمدادات الغذاء نتيجة لتقلبات في صادرات الحبوب. وجميع هذه التحديات تستدعي التفكير في إصلاح النظام المالي الدولي.

وفيما يتعلق بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين G20، أوضح أن الرئيس قد انطلق اليوم في زيارة إلى الهند للمشاركة في هذه القمة التي ستعقد في نيودلهي.