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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم ملفات أجندة الرئيس السيسي خلال قمة العشرين.. تفاصيل

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أهم ملفات أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة العشرين وأهم الملفات التي سينقاشها.


وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج نشرة تن والمذاع عبر قناة تن،:" أبرز ما يتضمنه جدول أعمال الرئيس السيسي خلال مشاركته في قمة العشرين في نيودلهي هو دعوته إلى معالجة انحرافات الهيكل المالي العالمي وتحسين حوكمة منظومة التمويل الدولية.

وأضاف أن مصر تشارك في هذه القمة بصفتها دولة وطنية، وأيضاً بصفتها رئيس النيباد، وبهذا الصدد يتحدث الرئيس السيسي بصوت يمثل الدول النامية وخاصة دول إفريقيا التي تواجه تحديات كبيرة، ومن المتوقع أن يُجري الرئيس السيسي العديد من اللقاءات الثنائية على هامش قمة العشرين.

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