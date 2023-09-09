محامية بالنقض: من حق المرأة فسخ عقد زواجها في هذه الحالات

في إطلالة قانونية مميزة، كشفت نهي الجندي، المحامية المختصة بالنقض، عن الحالات التي تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج.

وأوضحت الجندي خلال برنامج “خط أحمر بقناة الحدث اليوم،:”أحد أهم هذه الحالات هو تعرض الزوجة للعنف الجسدي من قبل زوجها. إذا تعرضت المرأة لأي نوع من أنواع العنف البدني، فإنها تمتلك الحق في طلب فسخ عقد الزواج.

كما يمكن للزوجة أن تطلب فسخ العقد إذا كان راتب زوجها ضعيفًا وغير كافي لتلبية احتياجاتها المادية الأساسية. هذا يأتي في إطار حماية حقوقها الاقتصادية وضمان حياة لائقة.

وأشارت الجندي إلى أن من حق الزوج أو الزوجة رفع دعوى فسخ عقد الزواج إذا اكتشف أحدهما في الآخر عيوبًا لا يمكن تحملها، مثل مرض خطير يؤثر على حياة الزواج بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تطرقت المحامية إلى حالات الغياب الطويلة للزوج عن الزوجة، حيث يمكن للزوجة طلب فسخ العقد إذا غاب الزوج لفترة طويلة دون سبب مقبول، وهذا يعكس الاعتبار لاحتياجات الأسرة والدور الاجتماعي للزوج.