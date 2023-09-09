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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد موسى يشن هجوما حادا على مطربي المهرجانات

الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى

في استمرار لانتقاداته اللاذعة لفناني المهرجانات، قام الإعلامي محمد موسى بفتح النار على هؤلاء الفنانين مجددًا، وذلك بهدف الحفاظ على المجتمع والحفاظ على الذوق العام، ودعا نقابة المهن الموسيقية إلى التصدي لهؤلاء الفنانين ومواجهتهم بحزم.

وأكد محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هؤلاء الفنانين يسعون لتقديم أسوأ الأمثلة للفنان المصري، حيث يصورونه بشكل غير لائق ويجعلونه يبدوا كأنه جاهل أو عديم الثقافة، مشيرا إلى أن تاريخ الفن في مصر يشهد على ثقافة ورجاحة الفنانين المصريين، وأن هذا التصوير ليس ممثلاً للحقيقة.

وأضاف موسى قائلاً: "للأسف، نحن في فترة تمتاز بالاضطراب في الوسط الفني، حيث يتدفق الكثيرون إلى مجالات متعددة دون احترام للقوانين والأخلاقيات. يبدو أن الهدف الأسمى للبعض هو لم الفلوس سواء بوسيلة مشروعة أو بوسائل مشينة."

يتوجب على الجميع أن يتعاملوا بحذر مع هذه الاتجاهات الفنية، وأن يعملوا على الحفاظ على مستوى عال من الفن والثقافة، وأن يضعوا مصلحة المجتمع والفن في المقدمة بدلاً من السعي الجشع والتسلية على حساب الجودة والأخلاق.

الإعلامي محمد موسى برنامج خط أحمر المهن الموسيقية الفن والثقافة المهرجانات

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