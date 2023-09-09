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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم إضراب هوليوود.. جيسيكا تشاستين تبكي بعد عرض فيلمها memory بمهرجان فينيسيا

الممثلة الأمريكية
الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين

حضرت الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين عرض فيلمها الجديد memory للمخرج ميشيل فرانكو رغم غياب الكثير من نجوم هوليوود عن حضور فعاليات عرض أفلامهم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.


وحرصت جيسيكا تشاستين على التواجد بالمؤتمر الخاص بفيلمها الجديد memory إلى جانب مخرجه وفريق العمل والتواصل مع الصحفيين والجمهور بتلقائيتها المعتادة.

ولم تتمالك جيسيكا تشاستين دموعها وزميلها بيتر سارسجارد بعدما منحها الجمهور ٨ دقائق تصفيق عقب عرض فيلمها مساء الجمعة، لأول مرة عالميا.

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تعيش مع ابنتها، ولديها مشكلات اجتماعية، وتقابل رجلا غريبا يغير مجرى حياتها.


 

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وحرصت جيسيكا تشاستين على التواجد على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم، والتقاط الصور مع الجمهور ، وقالت في المؤتمر الصحفي إنها كانت متوترة لحضور المهرجان في ظل استمرار الإضراب.

وأكدت في حديثها على أن الكثير من المحيطين بها نصحوها بعدم الحضور، لكنها ترى أن هذه البيئة من التخوفات والتهديدات والخوف من عدم الحصول على فرص عمل في المستقبل هي التي تسببت في الوضع الحالي، كما أن دعم الإضراب يحدث بالكتابة عنه والحديث عنه عبر وسائل الإعلام وفي المناسبات المختلفة.

استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية الأسبوع الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.  

استمرت فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس  وحتى ٨ سبتمبر، وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

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