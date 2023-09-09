لينا شماميان: مهرجان القلعة حدث كبير في عالم الموسيقى والغناء

تحدثت الفنانة لينا شماميان عن مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، حيث وصفت المهرجان بأنه جميل ويشهد تضافرًا كبيرًا في الجهود من قبل فريق عمل متميز يعمل بتنظيم وإخراج مثالي للمهرجان. وأكدت أن هذا المهرجان يعد واحدًا من المهرجانات الكبرى والمستمرة في عالم الموسيقى والغناء.

وخلال مداخلتها في برنامج "التاسعة" الذي يُذاع على القناة الأولى المصرية، قالت لينا شماميان إنها تشارك في المهرجان للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن الحضور يضم العديد من الجماهير المصرية التي تحفظ أغانيها وتقدر فنها، ما يسعدها كثيرًا.

وأشارت إلى أنها قدمت أغنية "يا مالى الشام" خلال مشاركتها في المهرجان، مشيرة إلى أنها تحضر عددًا من الأغاني للأداء خلال المهرجان، منها أربع أغاني مصرية تعكس حبها وتقديرها للتراث الموسيقي المصري.