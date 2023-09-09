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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يوجه نداء مهما لرعاياه في المغرب.. تفاصيل

جانب من الآثار المدمرة
جانب من الآثار المدمرة للزالزال في المغرب

وجهت السفارة الأردنية في المغرب، نداء مهما إلى رعاياها  المتواجدين في المملكة بضرورة  الاتصال على رقم الطوارئ في حال الحاجة إلى المساعدة (0648546009).

وأعربت  السفارة في بيانها عن تمنياتها بالسلامة لجميع الأردنيين والمواطنين المغاربة.

ويشار الي  أن هزتين ارتداديتين، ضربت المغرب بعد الزلزال الأول تراوحتا بين 3 و4 على مقياس ريختر.


يذكر ان زلزال قوي ضرب وسط المغرب ليل الجمعة/السبت أسفر عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وأصيب 153تم نقلهم إلى المستشفيات، وفقا لوزارة الداخلية المغربية

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