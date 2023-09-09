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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعنف منذ قرن.. تفاصيل مثيرة عن زلزال المغرب

جانب من آثار الزلزال
جانب من آثار الزلزال في المغرب

 كشف رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب ناصر جابور، تفاصيل مثيرة عن الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة المغربية حيث قال إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب ".

وبحسب احصاءات وزارة الداخلية المغربية؛  فقد لقي 296 شخصا مصرعهم وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب فجر السبت متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى .

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط قد أشار الي  أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.


وأبان المسؤول المغربي  إن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي ضرب فجر السبت إقليم الحوز تكون أقل قوة وقد لا يشعر بها السكان.

وأوضح في تصريح لوكالة "المغرب العربي للأنباء" أن الهزة، التي حدد مركزها بجماعة إيغيل (80 كلم جنوب غرب مدينة مراكش) ، تم استشعارها بالعديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كلم.

كما ذكر أيضا أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات، مشيرا إلى أن الهزات الارتدادية تكون عموما أقل قوة من الهزة الرئيسية.

وأضاف كذاك :إن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال.

ومن جانبه؛ ووجه مركز حقن الدم في مراكش نداء من أجل التبرع بالدم على إثر الزلزال الذي ضرب جهة مراكش – آسفي، داعيا كافة المواطنين للتوجه بكثافة ابتداء من الساعات الأولى من اليوم السبت نحو المركز قصد التبرع بالدم.

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