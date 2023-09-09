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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر

اسبوع شباب الجامعات
اسبوع شباب الجامعات

أعلنت جامعة حلوان بالتزامن مع انطلاق فعاليات أسبوع شباب الجامعات عن البرنامج الزمني لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر ليوم السبت الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٣، الذي تستضيفه الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حيث تستقبل الجامعة ٤٥ من الجامعات والمعاهد المصرية .

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

واوضح أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، تسهم في تطوير جيل متفوق ومستمر في التعلم، حيث يمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة.

وتبدأ فعاليات يوم السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ بأداء تحية العلم لتنمية روح الإنتماء وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب، وتأتي فعاليات انشطة الجوالة خلال اليوم متمثلة فى الزيارة الصباحية بالمخيم، وعمل مسابقة إفادة كشفية، وكذلك مسابقة الملصق الفني، مسابقة الأحاديث النبوية، حفل الافتتاح العام بالمخيم الكشفي، بجانب ورشة عمل مهارات الحياة، وكذلك شخصيات تاريخية والطاقة المتجددة، وندوة سلوكيات نفسية، ومسابقة إفادة دينية، بالمعامل والفصول، بالإضافة إلى حفل سمر.

على صعيد النشاط العلمي يتم التجهيز للمعرض العلمي، وندوة تعريفية عن التغيرات المناخية وكذلك ورشة عمل مسابقة الروبوت، مسابقة الميكاترونك، ويتم افتتاح المعرض العلمى.

وفى إطار النشاط الثقافى يعقد اجتماع مع مشرفي النشاط الثقافى بالجامعات وتقام ورشة عمل صحف الحائط بقاعة المعرض.

وتنطلق فعاليات النشاط الرياضى بالجولة الأولى من دورى المجموعات لكرة الطائرة طالبات، وكذلك الجولة الأولى من دورى المجموعات لخماسيات كرة القدم، والجولة الأولى من دورى المجموعات لكرة السلة طالبات، بجانب الجولة الثانية من دورى المجموعات لكرة الطائرة طلبة، وأيضا الجولة الأولي والثانية والثالثة من دورى المجموعات لكرة اليد طلبة.

وتأتي فعاليات النشاط الإجتماعي متمثلة فى مسابقة الشطرنج الجولة الأولى، وتتمثل الأنشطة الموازية فى زيارة لمنطقة الأهرامات وأبو الهول، وجولة حرة فى شارع المعز وخان الخليلى، وافتتاح المعرض الفني لكليات الجامعة بمجمع الفنون والثقافة، وعقد حفلات فنية وذلك بمجمع الفنون والثقافة .

كما يعقد نشاط المبادرات ندوة بعنوان (كيف أنمي مواردي الشخصية و النقدية)  بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتتمثل فعاليات النشاط الفنى فى مسابقة الموسيقى والكورال بمجمع الفنون والثقافة، بجانب ورشة فنية لطلاب مسابقة النحت، بكلية الطب.

 وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعددا من عمداء الكليات ورؤساء اللجان.

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