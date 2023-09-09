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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية  إن حالة الطقس شهدت أمس وأمس الأول ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة ووصلت لـ ٤١ درجة.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية هبة ماهر أنه اعتبارا من اليوم ستشهد  البلاد طقسا منخفض الحرارة حيث تنخفض بنحو 3 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تصل الحرارة ل ٣٦ درجة مئوية على القاهرة الكبري، منوهة بأن البلاد شهدت أمس وأول من أمس هبات ساخنة قادمة من الصحراء الغربية.


وأضافت: من المتوقع أن تقل نسب الرطوبة خلال الايام القادمة خاصة في فترات الليل، ووجود نشاط للرياح يلطف من حرارة الجو.

بداية من الأربعاء سوف تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ

وطمأنت المواطنين أنه خلال الأيام القادمة سوف تنخفض درجات الحرارة وسوف تنخفض نسب الرطوبة، خاصة بداية من ليل اليوم، لافته إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى يوم الثلاثاء المقبل وسوف تشهد محافظات الجمهورية تحسنا كبيرا في أحوال الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 36 - 26

العاصمة الإدارية 36- 26
الإسكندرية 33 - 24

6 أكتوبر 37- 26

العلمين الجديدة 32- 25

السلوم 34 -25

دمياط 33 -25

بورسعيد 33- 25

المنصورة 34- 25
الإسماعيلية 37 - 25

السويس 41- 30

شرم الشيخ 39-24

العريش 32-24

رفح 32-24

طابا 36- 26
الغردقة 41 -30

بني سويف 39- 25

المنيا29-24

أسيوط 40-25

الأقصر45-28
أسوان 45 - 29
الوادى الجديد43- 25

 

 

 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة نسب الرطوبة ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء د طقس

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