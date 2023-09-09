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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللجنة العلمية لـ أسبوع شباب الجامعات تناقش ترتيبات المسابقات وآليات تحكيمها

اسبوع شباب الجامعات
اسبوع شباب الجامعات

اجتمعت اللجنة العلمية لأسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان مع مشرفي الجامعات المشاركة بالأسبوع .

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو فرصة قوية لتلاقي وتواصل الشباب من مختلف الجامعات المصرية بما يساهم في تبادل الخبرات واكسابهم روح التنافس الشريف ومن أهم المجالات التي يتم عقد المسابقات الطلابية المختلفة بها هو النشاط العلمي والتكنولوجى الذي يساهم في التطبيق العملي للجانب الأكاديمي للطلاب.

أوضح الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى أنه تم مناقشة ترتيب وتنظيم مسابقات النشاط العلمي، وعمل قرعة لترتيب دور كل جامعة فى مسابقة الروبوت لتحديد ترتيب دخول الجامعات بالمسابقة ومعايير التقييم والتحكيم وتم الاتفاق على نظام المسابقات المختلفة للنشاط العلمى والتكنولوجى مع جميع المشرفين من الجامعات ونظام مسابقة الروبوت المتبع وفقا للائحة المعلنة.

كما تم عرض المسابقات العلمية المختلفة وآلية تحكيمها وبنود التقييم الخاصة بها وهي : مسابقة أفضل جهاز ميكاترونيك ، مسابقة أفضل جهاز ابتكاري،  مسابقة برمجة وتعليم الآلة (الروبوت) ، مسابقة  أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة، مسابقة دوري المعلومات العلمية، مسابقة المعرض العلمي للمشروعات الصغيرة المنتجة ، مسابقة أفضل  قصة خيال علمي.

وتم الاتفاق على ترتيب الجامعات فى عملية التحكيم والتقييم حسب الأقدمية، كما تم الاتفاق على تعريف الجامعات بالوقت المحدد لتحكيم  كل جامعة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة ورئيس لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى والدكتور خالد القاضى عميد كلية الإقتصاد المنزلي، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي، والدكتور محمد على ماهر ، والمهندس مصطفى شعراوي ، ومدحت علام مدير إدارة النشاط العلمى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .

وعلى هامش الاجتماع قدم مجمع الإبداع والبحث العلمي بالجامعة برئاسة الدكتورة مايسه نبيه عرضا لمختلف الأنشطة والفعاليات التي تتم على هامش النشاط العلمي والتكنولوجي وهاكثون التغييرات المناخية.

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