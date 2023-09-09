تحرك عاجل من الجيش المغربي بعد الزلزال المدمر

أعلنت القوات المسلحة الملكية " بالمغرب" حالة الاستنفار حيث هرعت في اتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في الساعات الاولي من صباح اليوم .

وأشارت جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية ، الي انتشار عددا كبيرا من آليات القوات المسلحة الملكية طول الطريق الرابط بين الدار البيضاء ومراكش متجهة صوب مدينة النخيل.

كما استعانت القوات المسلحة بالجرافات، والتي من شأنها أن تساعد في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ المواطنين الذين ما زالوا تحت الأنقاض، فضلا عن سيارات إسعاف تابعة لها وأخرى تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.



ووفق الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد القتلى إلى حدود الساعة 632 وفاة مقابل 329 إصابة؛ من بينها 51 إصابة خطيرة.

