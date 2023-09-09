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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر إلي 685 قتيلا و472 مصابا

مصابي الزلزال
مصابي الزلزال

 أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز إلى 685 قتيلا و472 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

كان التلفزيون المغربي في وقت سابق افاد بأن الوفيات الناتجة عن الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الاولي من صباح اليوم  سجلت في أقاليم الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت

من جانبه ذكر  مسؤول مغربي أن معظم الوفيات حدثت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها، كما أن سكان العاصمة الرباط، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال جبال أطلس شعروا بالهزة أيضا.

ودعا المركز المغربي لنقل الدم المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الضحايا المحتاجين في أعقاب زلزال الجمعة، وأن حالة العديد من المصابين تتطلب أكياس الدم في أسرع وقت ممكن، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي المغربي، السبت.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فإن الزلزال وقع على عمق ضحل نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا (11.4 ميلا)، وكان مركزه في جبال أطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مدينة مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.

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