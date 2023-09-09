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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل المنيا تنظم ندوات توعية للمساواة بين الجنسين ومواجهة التحرش وعمالة الأطفال

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا 3 ندوات للتوعية حول عدة موضوعات وهي مواجهة العنف والتحرش والشائعات والتنمر في أماكن العمل وكيفية التعامل معها، والمساواة بين الجنسين ، ومخاطر عمل الأطفال ومشاكل الأسرة وأثرها على عمل الطفل ، والتطرق للقرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021.

 أقيمت الندوات تحت إشراف الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، والإدارة العامة لشئون المرأة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف في جميع المنشآت للعاملين وأصحاب الاعمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية .

وأوضح محمد صلاح مدير المديرية  ، أن المديرية بدأت فى تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، بما يضمن تواجدها المستمر بين العاملين للإستماع إلى استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم ، فيما يخص الحقوق والواجبات ومواجهة المشكلات التي قد تعرقل الإنتاج والعمل داخل تلك المنشآت ، خاصة حول موضوعات عمالة الأطفال ومخاطرها ، والمساواة بين الجنسين وأهميتها فى زيادة الإنتاجية ، ومواجهة ظاهرة التحرش داخل أماكن العمل تطبيقاً للمعايير الدولية وتنفيذاً لسياسة الوزارة في حماية ورعاية كافة فئات العمالة وتوفير مناخ عمل آمن .                                                                     قامت بإلقاء المحاضرات في الندوات عزة الجندي مدير إدارة المرأة ، وبحضور تريزة سلامه كبير باحثين بالإدارة ومدير تراخيص الاجانب.

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