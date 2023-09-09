كل الحاجة كانت بتتحرك.. مغاربة يروون لحظات الرعب أثناء الزلزال

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن لحظات الرعب التي عاشها الشعب المغربي بعد أن ضرب المغرب زلزال مدمر قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر .

وأوضح التقرير أن ثواني الزلزال مرت على المغاربية كساعات طويلة بعد أن فروا من الموت عقب الزلزال ، وفر المغاربة إلى الشوارع تاركين خلفهم كل ممتلكاتهم .

وقال أحد المغاربة في التقرير:" كنت أزور أشخاصا في الطابق الثالث، ثم رأينا أشياء تسقط من الأعلى وهربنا من المنزل ".

وقال رجل آخر:" كنت نايم وحسيت بحركة في السرير، وكان هناك هزة تكررت 3 مرات ".

كما أضافت سيدة مغاربية:" كل شيء في المنزل كان بيتحرك وتفاجأنا باهتزاز شديد ".