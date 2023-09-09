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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حمدى المرغني وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة إسراء عبد الفتاح  ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجهاالفنان حمدى المرغنى .


 

وجاءت جلسة التصوير على شاطئ البحر، حيث يقضي حمدي الميرغني وزوجته الإجازة في الساحل الشمالي.


 

وظهرت زوجة حمدى المرغنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأوف وايت المشجر.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

على جانب آخر، عرض لحمدي الميرغني فيلم "شوجر دادي" عبر منصة "شاهد vip".


 

تدور أحداث فيلم "شوجر دادي" في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية معراقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب.

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احدث جلسة تصوير اسراء عبد الفتاح الفنان حمدى المرغنى الفنانة إسراء عبد الفتاح الساحل الشمالي فيلم شوجر دادي

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