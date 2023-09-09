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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

15 عضوا بالكونجرس لـ بايدن: إسرائيل تمارس التمييز ضد الأمريكيين من أصل فلسطيني

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت، إن مجموعة مكونة من 15 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الإمريكي، دعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

جاء ذلك في رسالة بعث أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يطلبون إجراء محادثة عاجلة معه حول الموضوع، قبل الموعد النهائي الرسمي لإضافة إسرائيل إلى البرنامج نهاية الشهر.

وبحسب الأعضاء في مجلس الشيوخ فأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تفي بالتزاماتها بمنح معاملة متساوية للأمريكيين من أصل فلسطيني عند دخولهم إسرائيل.

ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في منتصف شهر يوليو، مذكرة تفاهم تحدد شروط انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، والذي يسمح لمواطني أي دولة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما دون الحصول أولا على تصريح "تأشيرة دخول"، وكانت مذكرة التفاهم خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لطلب إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، تمر إسرائيل ببرنامج تجريبي تقوم خلاله وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بمراجعة وتدقيق تنفيذ السلطات الإسرائيلية للأنظمة الجديدة تجاه الأمريكيين الفلسطينيين.

وبحلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر، يجب على بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن يقررا ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت الشروط اللازمة للدخول في البرنامج.

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