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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خطة النواب: مصر والاتحاد الأفريقي لعبا دورا مهما في تفعيل منطقة التجارة الحرة

صدى البلد

كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن أهمية انضمام الاتحاد الأفريقي بشكل دائم إلى مجموعة العشرين ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي انعقدت في نيودلهي.

وأشار "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يبث على فضائية "دي إم سي" السبت، إلى أن انضمام الاتحاد الأفريقي بشكل دائم لمجموعة العشرين يمنح هذه المجموعة قوة إضافية كونها تمثل أكبر تجمع اقتصادي في العالم.

وأضاف أن مجموعة العشرين كانت تمثل في السابق 85% من إنتاج العالم، ولكن مع انضمام الاتحاد الأفريقي ستزيد نسبة إنتاجها إلى أكثر من 90% من الإنتاج العالمي، منوها إلى أهمية التفاعل الديموغرافي حيث ستشكل مجموعة العشرين أكثر من ثلث سكان العالم.

وأوضح أن مصر والاتحاد الأفريقي لعبا دورًا مهمًا في تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، وهو ما سيزيد من حجم التجارة البينية داخل القارة الإفريقية ويعزز دور الاتحاد الأفريقي في قمة العشرين.

 


 

الخطة والموازنة التجارة البينية برنامج مساء دي إم سي رئيس لجنة الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة مساء دي إم سي منطقة التجارة الحرة

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