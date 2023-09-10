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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الانتهاء من تنفيذ أحدث مشروعات الطرق بالشروق وحل عاجل لضبط ضغوط شبكة المياه

صدى البلد

أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من أحدث مشروعات قطاع الطرق بالمدينة والمتمثل فى تنفيذ محور ينقل الحركة المرورية من المحور الشرقى إلى مناطق العمارات، ويقع بالطريق الفاصل بين موقع عمارات الإسكان القومى " عباد الرحمن " وكمبوند شركة الجيزة، وذلك فى ضوء خطة الجهاز للتوسع فى إنشاء محاور طرق جديدة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الطريق بعرض حارتين لكل اتجاه، وتضمنت الأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية ورصيف مشاة وجزيرة وسطى وإنارة ولافتات إرشادية وتحذيرية وبالوعات صرف مياه مطر بخلاف تنفيذ شبكة المرافق، مقدماً الشكر لطاقم الإشراف والشركة المنفذة لالتزامهم بالتنفيذ على الوجه الأمثل وطبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، بأنه تم البدء فى تنفيذ طبقة الأسفلت بالمحور الجديد الذى يربط بين (المحور الشرقى ومحور الحرية) وذلك عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلى واستكماله حتى محور الحرية ليكون بطول 3.1 كم.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال التمهيد ورفع المخلفات ومد المرافق، وجارٍ حالياً تجهيز الاتجاه الآخر لتنفيذ الرصف وإدخال الطريق للخدمة، موجهاً طاقم الإشراف والشركة المنفذة بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروع.

وأعلن المهندس على سعد، الانتهاء من تنفيذ وتشغيل "بوستر" (منظم ضغوط وتدفقات مياه الشرب) كحل عاجل لضبط ضغوط شبكة المياه بمنطقة الإسكان العائلي وبعض مناطق العمارات المجاورة لها، وتعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل مشروع الاتزان الهيدروليكى الجارى تنفيذه والخاص بتوزيع حصة مياه الشرب بين مناطق القطاع الشرقى.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مهمة " البوستر" هى الربط بين خطى التغذية قطر ( 300مم و 600مم ) لزيادة الضغوط فى الشبكة ونقل المياه إلى رافع الخزان الرئيسى  " ج " بالعائلى ضمن منظومة الاتزان الهيدروليكي، مضيفاً أن الأعمال التى تم تنفيذها تضمنت تنفيذ 3 غرف ربط وغرفة تحكم بخلاف توريد وتركيب القطع اللازمة للمنظومة الميكانيكية والكهروميكانيكية. 

كما وجه المهندس على سعد، طاقم الإشراف على مشروع الاتزان بدفع الأعمال وتنفيذها على الوجه الأمثل تحقيقاً لغرض المشروع الذي يستهدف توزيع حصة مياه الشرب وضبط الضغوط بين مناطق القطاع الشرقى لمدينة الشروق.

و عقد المهندس على سعد، اجتماعاً مع مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، لبحث مشكلات توصيل خدمة التليفون الأرضي والإنترنت بكل من مناطق ( جنة - سكن مصر ) وبعض مناطق العمارات بشرق المدينة، وذلك بحضور المهندس جمال فتحى، مدير منطقة الشروق والقاهرة الجديدة بالشركة المصرية للاتصالات.

وأوضح المهندس علي سعد، أن الاجتماع تناول بعض شكاوى المتعاقدين على الخطوط الأرضية والذين لم يتمكنوا من التوصيل وتفعيل الخدمة بمشروعى سكن مصر وجنة وبعض مناطق العمارات، وكذا أعطال خدمة الإنترنت بصفة عامة، وتأمين الغرف الأرضية وتغطيتها وتأهيل الكبائن.

وأفاد مسئولو الشركة، أنه جارٍ وضع برنامج زمنى للمتعاقدين لسرعة تشغيل الخدمة، وبالنسبة لتأمين الغرف فقد تم تغطية ما يقرب من 50 غرفة خلال الشهر السابق والتعامل الفورى مع البلاغات الواردة، وبالنسبة لتأهيل للكبائن وتجديدها، فإنه جارٍ تنفيذ خُطة رفع كفاءة بهدف انتظام وتحسين الخدمة بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً فى سبيل الارتقاء بالخدمات الموجودة بالمدينة سواء التابعة للجهاز أو غير التابعة له.

الشروق قطاع الطرق الحركة المرورية

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