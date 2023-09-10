وزيرة الهجرة تهنئ المصرية چيهان الحسيني لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة

تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للدكتورة چيهان الحسيني، لتعيينها بمنصب مدعي عام بالمملكة المتحدة، كأول شخصية وسيدة مصرية تحتل هذا المنصب الهام.

وأكدت السفيرة سها جندي ، علي تميز وكفاءة المصريين وتميزهم في كل موقع يشغلونه في الداخل والخارج، معربة عن فخرها لاختيار مصرية بالخارج لهذا المنصب الكبير حتى تصبح نموذجًا يحتذى به من الرائدات المصريات بالخارج اللاتي رفعن اسم وطنهم عاليا.

وعبرت سيادتها عن امتنانها لما حققته د. چيهان الحسيني من سلسلة نجاحات حتى وصلت لهذه المكانة المتفردة، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على قوة المرأة المصرية وريادتها في المجتمعات الأجنبية، والتأكيد على أن لها بصمات مؤثرة في تلك المجتمعات.

جدير بالذكر أن د. چيهان الحسيني حصلت على بكالوريوس في السياسة والعلاقات الدولية، ثم ماچستير في القانون الدولي ودبلوم الدراسات العليا في القانون، وركزت جهودها لتصبح عضوة في هيئة المستشارين، واجتازت جميع الاختبارات بدرجة امتياز وهي الاختبارات التي تعد غاية في الصعوبة.