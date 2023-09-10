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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أحمد جمال يشعل حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات الـ 13 بحلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قدّم الفنان أحمد جمال مجموعة من الأغنيات الجميلة التي استطاعت أن تشعل أجواء حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر في جامعة حلوان والذي انطلق بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور عدد كبير من السادة رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الدولة.

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عروض مبهرة خلال حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بحلوان

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وزيرا التعليم العالي والرياضة يشهدان حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد بحلوان

وقدّم الفنان أحمد جمال عدًا من الأغنيات الجميلة التي أثارت إعجاب الحضور من كافة الجامعات المصرية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، وغنى مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

جدير بالذكر أن أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان يجمع 45 من الجامعات والمعاهد العليا المصرية، والذين شاركوا بوفودهم وهم جامعات بني سويف الأهلية، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة اسوان، أسيوط، أسيوط الأهلية، الإسكندرية الأهلية، اسلسكا، الأزهر، الإسكندرية، الاقصر، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الجلالة، الزقازيق، السويس، العريش، العلمين، الفيوم، القاهرة، المنصورة، المنصورة الجديدة، المنوفية، المنيا، النهضة، الوادي الجديد، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، حلوان الأهلية، دمنهور، دمياط، سوهاج، سينا، طنطا، عين شمس، قناة السويس، كفر الشيخ، مدينة السادات، مصر للعلوم والتكنولوجيا، وزارة التعليم العالي، جامعة 15 مايو، الجامعة المصرية الروسية.

حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان3
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان3
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان2
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان2
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان1
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان1
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان
الفنان أحمد جمال افتتاح أسبوع شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر جامعة حلوان Jobs Education

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