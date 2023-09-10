مش هيتوقف.. خبير لوائح يصدم الزمالك في قضية كهربا

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن مفاجأة بشأن غرامة محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك.

كانت المحكمة الرياضية الدولية، أصدرت حكما نهائيا في وقت سابق، بتغريم محمود عبد المنعم كهربا نحو 2 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي الزمالك، بسبب هروبه من القلعة البيضاء في 2019، والانتقال إلى صفوف أفيس البرتغالي دون علم مجلس إدارة النادي، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" الشهر الماضي منح اللاعب مهلة لمدة شهرين لدفع الغرامة قبل أن يتم إيقافه.

وقال عامر العمايرة في تصريحات لبرنامج “مع شوبير” المذاع عبر إذاعة أون سبورت:" إذا طلب كهربا حيثيات قرار الفيفا الأخير في الفترة القانونية يتم تجميد قرار إيقافه المقرر تنفيذه في أكتوبر المقبل".

وأضاف:" إذا استأنف كهربا على الحكم عقب طلب الحيثيات، سيلعب حتى نهاية الموسم الجديد، ولكن الأمر يتوقف على طلب اللاعب الحيثيات والاستئناف".